Adana'da Murat Dürüst isimli erkek, evli olduğu kadını parke taşıyla darp ederek öldürdü

Adana'da Murat Dürüst, 'anlaşmazlık' nedeniyle evden ayrılan Ayşe Dürüst isimli evli olduğu kadını, sokak ortasında parke taşıyla darbederek öldürdü.

Olay, 28 Ağustos'ta akşam saatlerinde Dervişiye Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi.

Murat Dürüst (55), bir süre önce 'anlaşmazlık' nedeniyle evden ayrılan Ayşe Dürüst ile sokak ortasında karşılaştı.

Murat ve Ayşe Dürüst arasında 'i terk etme' gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Murat Dürüst, kaldırımdan aldığı parke taşı ile Ayşe Dürüst'e vurmaya başladı.

Çevredekilerin müdahalesi ile saldırıdan kurtarılan kadın için sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Çevredekilerin linç girişimde bulunduğu Murat Dürüst, polis tarafından gözaltına alındı.

SALDIRGAN ERKEK TUTUKLANDI

Başına aldığı darbelerde ağır yaralanan Ayşe Dürüst, Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ayşe Dürüst, dün akşam hayatını kaybetti.

Murat Dürüst, ifadesinde, Ayşe Dürüst ile kısa süre önce anlaşamadıkları için ayrıldıklarını belirtti. Murat Dürüst, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.