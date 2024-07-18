Adana'da mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı, çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih Mahallesi'nde, Atlı ailesinin yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle mutfak tüpü patladı.

Patlamada yaralanan Gonca Atlı, çevredeki vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 çocuk annesi Atlı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Patlama nedeniyle evin duvarlarının bir kısmının çöktüğü görüldü.