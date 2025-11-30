Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Adana'da nesli tehlike altındaki sarı benekli semender görüldü

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı benekli semender görüldü.

Yaşam
  • 30.11.2025 17:09
  • Giriş: 30.11.2025 17:09
  • Güncelleme: 30.11.2025 17:11
Kaynak: AA
Adana'da nesli tehlike altındaki sarı benekli semender görüldü
Fotoğraf: AA

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde nesli tehlike altındaki sarı benekli semender görüldü.

"Türk semenderi" olarak bilinen canlı, Cumhurlu Mahallesi'ndeki bir evin önünde kamerayla kayda alındı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için öncelikli korunan türlerden olan sarı benekli semender, bir süre evin çevresinde dolaştıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Fotoğraf: AA
BirGün'e Abone Ol