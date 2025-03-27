Adana'da okul servisinin çarptığı öğrenci yaşamını yitirdi
Adana'nın Kozan ilçesinde servis minibüsü, Çanaklı Mahallesi'ndeki Şehit Ziya Özkozanoğlu Ortaokulu'ndan çıkan Suriyeli Gazel Alsheikh'e çarptı. Alsheikh, olay yerinde yaşamını yitirirken sürücü, polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
Adana'nın Kozan ilçesinde okul servisinin çarptığı öğrenci hayatını kaybetti.
A.B'nin kullandığı servis minibüsü, Çanaklı Mahallesi'ndeki Şehit Ziya Özkozanoğlu Ortaokulu'ndan çıkan Suriyeli Gazel Alsheikh'e çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde yaşamını yitirdiği belirlenen çocuğun cenazesi, Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.