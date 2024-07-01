Adana'da ölümlü kazayla ilgili sürücüye 6 yıl hapis cezası verildi

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, pastane önünde oturan 1 kişinin otomobilin çarpması sonucu öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazayla ilgili tutuklu yargılanan sürücüye "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 6 yıl hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık T.A. ile taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık T.A, "Olay nedeniyle çok pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti de "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.