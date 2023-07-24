Adana'da orman ürünleri satılan iş yerinde yangın çıktı
Kaynak: AA
Adana'nın Sarıçam ilçesinde, orman ürünlerinin satıldığı iş yerinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Suluca Mahallesi'ndeki iş yerinin imalathane bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede odunların muhafaza edildiği alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.