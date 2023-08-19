Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Adana'da orman yangını

Adana'nın Kozan ilçesinde Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 19.08.2023 21:57
  • Giriş: 19.08.2023 21:57
  • Güncelleme: 19.08.2023 22:01
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Adana'da orman yangını
Fotoğraf: AA

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 15 arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin alevlere karadan müdahalesi sürüyor.

Kahramanmaraş’taki orman yangını iki noktada devam ediyor
İzmirde 2 farklı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmirin Menderes ilçesinde orman yangını
BirGün'e Abone Ol