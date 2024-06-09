Adana'da orman yangını

Adana'nın Karaisalı ilçesinde saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 1 helikopter ve arazöz sevk edildi.

Güncel 09.06.2024 14:07 Giriş: 09.06.2024 14:07

Güncelleme: 09.06.2024 14:10 Kaynak: AA

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Fotoğraf: DHA