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Adana'da orman yangını

Adana'nın Kozan ilçesinde buğday tarlasındaki anız yangını, yakınlardaki bahçe ile ormana sıçradı. Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çevre
  • 02.07.2024 12:36
  • Giriş: 02.07.2024 12:36
  • Güncelleme: 02.07.2024 12:41
Kaynak: DHA
Adana'da orman yangını
Fotoğraf: DHA

Adana'nın Kozan ilçesindeki Örendere Mahallesi'nde saat 11.30 sularında yangın çıktı.

Buğday tarlasındaki anız yangını, rüzgarın da etkisiyle yakınlardaki bahçeye ve ormana sıçradı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 4 arazöz, 3 su tankı, 1 helikopter, 4 uçak, 4 hizmet aracı ve 1 TIR su tankı ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale sürerken, ekiplere vatandaşlar da destek verdi. 

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