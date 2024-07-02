Adana'da orman yangını

Adana'nın Kozan ilçesinde buğday tarlasındaki anız yangını, yakınlardaki bahçe ile ormana sıçradı. Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çevre 02.07.2024 12:36 Giriş: 02.07.2024 12:36

Güncelleme: 02.07.2024 12:41 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA