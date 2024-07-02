Adana'da orman yangını
Adana'nın Kozan ilçesinde buğday tarlasındaki anız yangını, yakınlardaki bahçe ile ormana sıçradı. Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: DHA
Adana'nın Kozan ilçesindeki Örendere Mahallesi'nde saat 11.30 sularında yangın çıktı.
Buğday tarlasındaki anız yangını, rüzgarın da etkisiyle yakınlardaki bahçeye ve ormana sıçradı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 4 arazöz, 3 su tankı, 1 helikopter, 4 uçak, 4 hizmet aracı ve 1 TIR su tankı ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale sürerken, ekiplere vatandaşlar da destek verdi.