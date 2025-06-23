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Adana'da orman yangını

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 23.06.2025 17:28
  • Giriş: 23.06.2025 17:28
  • Güncelleme: 23.06.2025 17:28
Kaynak: AA
Adana'da orman yangını
Fotoğraf: AA

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Üçtepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 3 helikopter, 6 arazöz ve 2 iş makinesi sevk edildi.

Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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