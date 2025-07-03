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Adana'da orman yangını

Adana''nın Ceyhan ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Güncel
  • 03.07.2025 18:08
  • Giriş: 03.07.2025 18:08
  • Güncelleme: 03.07.2025 18:11
Kaynak: DHA
Adana'da orman yangını
DHA

Adana'da Ceyhan ilçesinde orman yangını çıktı.

İlçenin Dokuztekne Mahallesi'nde, saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 3 helikopter, orman işletme müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz, orman işçisi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Ceyhan Kaymakamı Ramazan Kurtyemez ve Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli de bölgeye giderek çalışmaları yerinde takip etti.

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