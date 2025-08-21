Giriş / Abone Ol
Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, 2 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz alevlere müdahale ediyor.

Güncel
  • 21.08.2025 16:39
  • Giriş: 21.08.2025 16:39
  • Güncelleme: 21.08.2025 16:43
Kaynak: AA
Adana'da orman yangını
Fotoğraf: AA

Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Turunçlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

