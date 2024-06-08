Adana'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Adana'nın Çukurova ilçesinde akşam saatlerinde orman yangını çıktı.
Adana'da Çukurova ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde orman yangını çıktı.
Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
YANGINLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR
Olay yerine ulaşan ekipler yangını söndürme çalışması başlattı. Ekiplerin yangınla mücadelesi devam ediyor.