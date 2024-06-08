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Adana'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Adana'nın Çukurova ilçesinde akşam saatlerinde orman yangını çıktı.

Güncel
  • 08.06.2024 23:33
  • Giriş: 08.06.2024 23:33
  • Güncelleme: 08.06.2024 23:40
Adana'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
AA

Adana'da Çukurova ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde orman yangını çıktı.

Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

YANGINLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Olay yerine ulaşan ekipler yangını söndürme çalışması başlattı. Ekiplerin yangınla mücadelesi devam ediyor.

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