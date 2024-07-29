Adana'da orman yangını: Müdahale sürüyor

Adana’nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgede bulunan bir evin tedbir amaçlı boşaltıldığı yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Köseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede şiddetli rüzgarın etkisi ile çevredeki zeytin bahçelerinde sıçrayan yangın kısa sürede geniş alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Bölgede bulunan 1 yayla evinin tedbir amaçlı boşaltıldığı yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Köseli mahalle sakinleri bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeni ile mahallelerini kendileri boşaltırken yangının çok şiddetli olduğunu ve hızla ilerlediğini kaydetti.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü açıklamada, "Gece saatlerinde başlayan bir yangın. Ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan da müdahale devam ediyor" dedi.