Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

  • 14.09.2025 13:08
  • Giriş: 14.09.2025 13:08
  • Güncelleme: 14.09.2025 13:09
Adana'da orman yangını: Müdahale sürüyor
Fotoğraf: İHA

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Belenköy Kahveci Yaylası'nda saat 10.40 sıralarında orman yangını çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

Havadan ve karadan yangın söndürme çalışması devam ediyor.

Yangının etrafının çevrilerek büyüme ihtimalinin ortadan kaldırıldığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

