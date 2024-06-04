Adana'da ormana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı
Kaynak: AA
Adana'nın Çukurova ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Örcün Mahallesi'nde mahsulü toplanmış buğday tarlasında çıkan anız yangını çevredeki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile 2 söndürme uçağı, 1 helikopter, 7 arazöz ve 3 su ikmal aracı yönlendirildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.