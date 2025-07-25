Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı
Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Enizçakırı Mahallesi Kuşkayası mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.
Ekipler, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma yapıyor.