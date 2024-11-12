Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Adana'da oto tamirhanesinde 8 ruhsatsız silah ve çelik yelek bulundu

Ajans Haberleri
  • 12.11.2024 23:38
  • Giriş: 12.11.2024 23:38
  • Güncelleme: 12.11.2024 23:38
Kaynak: AA
Adana'da oto tamirhanesinde 8 ruhsatsız silah ve çelik yelek bulundu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, oto tamirhanesinde ruhsatsız 8 silah ve çelik yelek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir oto tamirhanesinde ruhsatsız silah bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda, iş yerindeki çeşitli bölgelere gizlenmiş ruhsatsız 5 tabanca, 3 tüfek ve çelik yelek ele geçirildi.

Tamirhanedeki 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

BirGün'e Abone Ol