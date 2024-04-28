Adana'da otobüsün açık kapısından düşüp yaralanan yolcu hastanede öldü
Adana'da seyir halindeki özel halk otobüsünün açık kapısından yola düşmesi sonucu yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Balcalı Mahallesi Güney Kampüs Yolu'nda 22 Nisan'da, Vedat K. idaresinde kapısı açık ilerleyen 01 J 0364 plakalı otobüsten yola düşmesi nedeniyle yaralanan Hatice Sabahi (75), tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sabahi'nin cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.
Adana'da özel halk otobüsünde yolcu kartını göstermek için ayağa kalktığı sırada dengesini kaybedip açık kapıdan düşen Sabahi, hastaneye kaldırılmış, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen sürücü Vedat K. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
Yolcunun düşme anı araç içi güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.