Adana'da otobüsün minibüse çarpması kamerada

ADANA (AA) - Adana'da özel halk otobüsünün minibüse çarpması araç içi kamerasınca kaydedildi.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen özel halk otobüsü, merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde önünde seyreden minibüsü sollamaya çalıştı.

Minibüs sürücüsünün yol vermemesi üzerine sinirlenen otobüs şoförü, araca kasıtlı çarptı.

Kazanın ardından sürücüler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Olayda yaralanan olmazken, her iki araçta da hasar meydana geldi.

Kaza, trafikteki başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.