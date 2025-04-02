Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kozan-Feke kara yolunun Kozan Barajı mevkisinde, Zeynel Güleç idaresindeki otomobil ile Veysel Balta'nın kullandığı minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobildeki sürücü Zeynel, eşi Ülkü ile çocukları Bedirhan, Emirhan ve Dilek Güleç'in hayatını kaybettiğini belirledi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Minibüsteki yaralılar Saliha Ö, Ekrem A, Onur Ö, İsmail Mert Ö, Rıdvan Y, Hürü İ, Mehmet Ali İ, Ahmet O, Ayşe M. ve İlkay O. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitiren 5 kişinin cenazeleri, incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Minibüs sürücüsü Veysel Balta, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.