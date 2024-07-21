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Adana'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 21.07.2024 11:29
  • Giriş: 21.07.2024 11:29
  • Güncelleme: 21.07.2024 11:30
Kaynak: AA
Adana'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 01 S 0116 plakalı minibüs ile 06 DUF 753 plakalı otomobil Türkmenbaşı ve Mavi bulvarlarının kesiştiği kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüsün ters döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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