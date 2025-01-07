Adana'da otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 2'si yaya 4 kişi yaralandı.

B.Y. yönetimindeki 38 AHE 230 plakalı otomobil, Çarkıpare Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde M.E.Y. idaresindeki 01 AUJ 021 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kontrolden çıkan otomobil, daha sonra kaldırımdaki iki yaya ile park halindeki 34 SE 4193 plakalı otomobile çarparak durdu.

Kazada yaralanan 2 yaya ile otomobil sürücüsü B.Y. ve motosiklet sürücüsü M.E.Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.