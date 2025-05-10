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Adana'da otomobile bağladıkları atı koşturan 2 şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 10.05.2025 17:32
  • Giriş: 10.05.2025 17:32
  • Güncelleme: 10.05.2025 17:32
Kaynak: AA
Adana'da otomobile bağladıkları atı koşturan 2 şüpheli tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobile bağlanan atın koşturulmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Topalak Mahallesi'nde 34 LDV 49 plakalı otomobilin arkasına bağlanan atın koşturulduğu videonun bazı sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından dün gözaltına alınan sürücü S.T. ve hayvanın sahibi A.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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