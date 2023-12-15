Adana'da otomobilin çarptığı biri çocuk 3 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin çarptığı biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi'nde M.A. idaresindeki 01 RE 069 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Leyla A. (23), Selenay A. (22) ile Beyza A'ya (13) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü M.A, polis ekiplerince emniyete götürüldü.
Kaza anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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