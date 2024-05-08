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Adana'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Ajans Haberleri
  • 08.05.2024 23:08
  • Giriş: 08.05.2024 23:08
  • Güncelleme: 08.05.2024 23:10
Kaynak: AA
Adana'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.

Mıdık Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, bisikletle yolda ilerleyen İbrahim Vuranay'a (59) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Vuranay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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