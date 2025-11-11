Adana'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi
ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda 3 Kasım'da İslim K.'nın kullandığı 31 AYD 39 plakalı otomobilin çarptığı 01 AZF 225 plakalı motosikletin sürücüsü Resul Taş (40), sağlık ekibince kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Adana Hipodromu'nda seyislik yapan Taş'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.
Otomobil sürücüsü İslim K., Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca ve başka otomobilin araç içi kamerasınca görüntülenmişti.