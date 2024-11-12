Adana'da otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi
Kaynak: AA
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi.
Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, Y.K. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Veli Efeoğlu'na (74) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Efeoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan, kaza yerine yaklaşık 10 metre mesafede üst geçit bulunması dikkati çekti.