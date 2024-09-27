Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Adana'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Ajans Haberleri
  • 27.09.2024 11:05
  • Giriş: 27.09.2024 11:05
  • Güncelleme: 27.09.2024 11:05
Kaynak: AA
Adana'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Mehmet Taşkın'ın (73) kullandığı plakası belirlenmeyen otomobil, Serinevler Mahallesi İlim Yolu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Cennet Yalçın'a (68) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle havada savrularak asfalt zemine düşen Yalçın yaralandı.

Yalçın, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Taşkın, gözaltına alındı.

Kaza, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

BirGün'e Abone Ol