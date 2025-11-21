Adana'da otomobilin tıra çarpması kamerada
Kaynak: AA
ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kozan Caddesi'nde dün akşam saatlerinde otomobil, trafik ışıklarına yaklaştığı sırada yavaşlayan tırın dorsesine arkadan çarptı.
Yaralanan sürücü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.