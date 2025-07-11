Adana'da otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada can kaybı arttı
Adana'da otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Kaynak: AA
Adana'nın Pozantı ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Hamidiye Mahallesi'nde dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren sürücü Cumali Körkün'ün eşi Elif Körkün, tedavi gördüğü Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Çiftin cenazeleri Hamidiye Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Diğer yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Hamidiye Mahallesi'nde dün Cumali Körkün idaresindeki otomobil uçuruma yuvarlanmıştı. Sürücü kaza yerinde yaşamını yitirmiş, aralarında çocukların da bulunduğu 7 yaralı hastanelere kaldırılmıştı.