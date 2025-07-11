Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Adana'da otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada can kaybı arttı

Adana'da otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Güncel
  • 11.07.2025 16:41
  • Giriş: 11.07.2025 16:41
  • Güncelleme: 11.07.2025 16:44
Kaynak: AA
Adana'da otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada can kaybı arttı
Fotoğraf: AA

Adana'nın Pozantı ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Hamidiye Mahallesi'nde dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren sürücü Cumali Körkün'ün eşi Elif Körkün, tedavi gördüğü Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Çiftin cenazeleri Hamidiye Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Diğer yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Hamidiye Mahallesi'nde dün Cumali Körkün idaresindeki otomobil uçuruma yuvarlanmıştı. Sürücü kaza yerinde yaşamını yitirmiş, aralarında çocukların da bulunduğu 7 yaralı hastanelere kaldırılmıştı.

BirGün'e Abone Ol