Adana'da otomobille çarpışan golf aracındaki 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde, otomobille çarpışan elektrikli golf aracındaki 3 kişi yaralandı.
Şehit Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda Furkan S. idaresindeki 01 TS 407 plakalı otomobil ile Nurdağ D'nin kullandığı 01 BDS 907 plakalı elektrikli golf aracı çarpıştı.
Kazada golf aracındaki sürücü ile Dilan Ö. ve Mukaddes N. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan Dilan Ö. ve Mukaddes N'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.