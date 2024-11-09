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Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 09.11.2024 15:53
  • Giriş: 09.11.2024 15:53
  • Güncelleme: 09.11.2024 15:53
Kaynak: AA
Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kozan-Feke kara yolu Kozan Barajı Köprüsü üzerinde, M.B. idaresindeki 33 APA 047 plakalı otomobille Yasir G'nin kullandığı 01 AZD 912 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki sürücü yaralandı, arkasındaki Kerem Atlı (16) yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki köprüden düşerek yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Atlı'nın cesedi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsünü Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Otomobil sürücüsü M.B. gözaltına alındı.

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