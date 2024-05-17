Adana'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Adana'da karşı şeride geçen otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Arda K. (19) idaresindeki 80 AV 393 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adana-Kozan kara yolunda karşı şeride geçerek 01 AKB 947 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Arda K. ve araçlardaki 3 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.