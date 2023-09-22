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Adana'da otoyolda emniyet şeridini ihlal eden sürücüler dronla belirlendi

Ajans Haberleri
  • 22.09.2023 14:29
  • Giriş: 22.09.2023 14:29
  • Güncelleme: 22.09.2023 14:29
Kaynak: AA
Adana'da otoyolda emniyet şeridini ihlal eden sürücüler dronla belirlendi

Adana'da otoyolda dronla yapılan denetimlerde emniyet şeridini ihlal ettiği belirlenen sürücülere para cezası kesildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda kural ihlali yapan sürücüleri belirlemek için denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, dronla yaptıkları kontrollerde tır, kamyon, kamyonet ve taksi gibi birçok aracın emniyet şeridinde ilerlediğini tespit etti.

Plakaları saptanan araçlar oluşturulan denetim noktalarında ekiplerce durduruldu, araçların sürücülerine para cezası uygulandı.

Bu arada, emniyet şeridinde ilerleyen bir otomobil sürücüsünün denetim yapan ekipleri fark edip panikle diğer şeride geçmesi de görüntülere yansıdı.

Denetimler sürüyor.

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