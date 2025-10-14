Adana'da özel gereksinimli çocukların "Galatasaray" temalı resimleri sergilendi

ADANA (AA) - Adana'da özel gereksinimli 30 çocuğun yaptığı "Galatasaray" temalı resimler, düzenlenen sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Gönüllü Anneler Topluluğunca organize edilen "Melek Kalpler, Sarı Kırmızı Hayaller" adlı sergi, Adana Müze Kompleksinde açıldı.

Açılışta görme engelli Ekrem Özcan Yılmaz, piyano eşliğinde şarkı seslendirdi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ece Bora, etkinlikte yaptığı konuşmada, özel gereksinimli bireylere alan açmanın önemine dikkati çekti.

Gönüllü Anneler Topluluğu Başkanı Gülşen Akgöz de sergiyle özel gereksinimli bireyleri görünür kılmayı hedeflediklerini belirtti.

Özel gereksinimli bireylerin bazen duygularını ifade etmekte zorluk çekebildiğini dile getiren Akgöz, şunları kaydetti:

"Sanatın iyileştirici gücüyle kendilerini ifade etmenin ve Galatasaray sevgisini resmetmenin mutluluğunu yaşadılar. Özel çocuklarımızın her platformda olmasını istiyoruz. Onları görünür kılmak istiyoruz. Fırsatlar verilirse neleri başarabileceklerini göstermek istiyoruz."

Özel gereksinimli Fatih Temel ise Galatasaray'ı çok sevdiğini ve resmi sergilendiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Sergi, 16 Ekim'e kadar açık kalacak.