Adana'da panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi Göztepe Mahallesi yakınında, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen panelvan ile otomobil çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.​​​​​​​