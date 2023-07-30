Adana'da park halindeki TIR yandı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde park halindeki TIR'da yangın çıktı. Yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

İlçeye bağlı Muradiye Mahallesi PTT Caddesi’nde park halindeki bir TIR'da yangın çıktı. Tırın yandığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale etti.

Kısa sürede TIR'daki yangın söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının TIR'ın aküsünden çıktığı tahmin edilirken, güvenlik görevlileri olayla ilgili soruşturma başlattı.