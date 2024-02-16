Adana'da park halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Onur Mahallesi 4. Cadde'de Mehmet İbişağa (45) idaresindeki 01 NB 485 plakalı motosiklet, yol kenarında park halindeki 31 AEN 373 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde İbişağa'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
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