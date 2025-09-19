Adana'da park yeri kavgası: 1 kişi öldü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, araç park etme sebebiyle çıkan kavgada silahla yaralanan Hakan Akgün müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi.

Aynı sokakta komşu olan Hakan Akgün ve Dalyan Ç., iddiaya göre araç park etme nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dalyan Ç., silahıyla Akgün'e ateş açtı. Akgün'ün vücuduna 7 kurşun isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Akgün, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Akgün'ün cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Dalyan Ç. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.