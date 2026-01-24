Adana'da parke fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'da, parke ve panel üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, gece saat 00.15 sıralarında Sarıçam ilçesi Acıdere Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada çıktı.

Fabrikada görevli bekçi, içeriden gelen patlama sesinin ardından alevlerin yükseldiğini fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu parke ve panel üretimi yapılan bir fabrikadaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çalışmalara TOMA da destek verdi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.