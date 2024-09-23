Adana'da personel şube şefinden hemşireye saldırı girişimi ve küfür

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'ndan (SES) yapılan açıklamaya göre Adana Doğankent Aile Sağlığı Merkezi'nde (ASM) görevli SES üyesi hemşire Ahmet Kesen, 20 Eylül günü saat 14.00 sıralarından bir arkadaşıyla sağlık merkezinin bahçesinde oturduğu sırada Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Personel Şube Şefi ve Sağlık Sen Adana Şube Başkan Yardımcısı olan Mehmet Öztürk yanlarına geldi.

Yaşanan tartışmanın ardından Öztürk, hemşire Kesen’e fiziki saldırı girişiminde bulundu. Araya girenlerin sakinleştirmeye çalıştığı Öztürk, hemşire Kesen'e küfür etti.

Artı Gerçek'in aktardığına göre; Kesen, personel şefi Öztürk'ten şikayetçi oldu.

'YANDAŞLIKTAN GÜÇ ALAN LİKAYATSİZ YÖNETİCİLER'

SES Adana Şube Eş Başkanı Belgin Işık, "Kesen'in yanındayız. Hukuki sürecin de yakından takipçisi olacağız. Bütün il ve ilçelerde, sağlık ve sosyal hizmet kuruluşlarında liyakatsiz kurum yöneticilerinin aynı zamanda yandaş sarı sendikada yönetici konumunda bulunduklarını defalarca belirttik. Bu durumun iş barışını, iş huzurunu bozacağını bu şekilde nitelikli sağlık hizmeti sunulamayacağını, yandaşlıktan aldıkları güçle idareci olan liyakatsiz yöneticiler tarafından sağlık emekçilerine yönelik baskı, mobbing, ķüfür gibi şiddet türlerinin uygulanacağını söyledik” dedi.