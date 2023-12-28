Adana'da plastik yüklü TIR seyir halindeyken yandı
Kaynak: AA
Adana'nın Ceyhan ilçesinde otoyolda seyir halindeyken yangın çıkan plastik yüklü TIR kullanılamaz hale geldi.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen plastik yüklü TIR'ın motor kısmında, Ceyhan-İskenderun Otoyolu'nda seyir halindeyken yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü aracı durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle TIR kullanılamaz hale geldi.
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