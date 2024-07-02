Adana'da Ramazan Yener isimli erkek, boşandığı kadını öldürdü

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Ramazan Yener isimli erkek, boşandığı İklim Altınsoy isimli kadını yaşadığı evde av tüfeğiyle öldürdü.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, boşandığı kadını tüfekle vurarak öldürdü.

Olay Yeniköy Mahallesi'nde yaşandı. Ramazan Yener (32), boşandığı İklim Altınsoy'un (28) evine gitti.

Buradaki tartışmanın ardından Altınsoy'a av tüfeğiyle ateş eden Yener, daha sonra aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Altınsoy ve Yener'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Altınsoy ve Yener'in cansız bedeni morga kaldırıldı.