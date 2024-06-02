Adana'da refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
D-400 kara yolu Koruklu Kavşağı'nda sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 01 AEL 989 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin, sıkıştığı yerden yaralı halde çıkardığı sürücü, sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.