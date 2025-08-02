Adana'da refüje ve aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Adana'da, refüje ve aydınlatma direğine çarparak savrulan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mustafa Dündar (37) idaresindeki 01 BCB 984 plakalı motosiklet, merkez Çukurova ilçesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda önce refüje, ardından aydınlatma direğine çarptı.
Yola savrulan motosikletin sürücüsü Dündar, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Polisin yaptığı incelemenin ardından Dündar'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.