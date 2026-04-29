Adana'da sağanak sele neden oldu: 1 kişi yaşamını yitirdi

Adana'nın Kozan ilçesinde aniden bastıran sağanak sele neden oldu. Aracıyla sele kapılıp, kaybolan Gamber Ünüvar'ın (22) bulunması için çalışma başlatıldı. Ünüvar'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Meteoroloji Genel Müdürülüğü'nün sarı uyarıda bulunduğu Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde ani bastıran sağanak nedeniyle sel meydana geldi.

Eskikabasakal Mahallesi Göz mevkisinde selden dolayı araçlar yollarda mahsur kaldı. Vatandaşlar kendi imkânlarıyla araçlarını kurtarmaya çalışırken, bazı sürücüler ise uzun süre yardım bekledi. Eskikabasakal Mahallesi Döşeme mevkisinde ise aracıyla sel sularına kapılan Gamber Ünüvar, kayboldu. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve arama kurturma ekipleri sevk edildi. Ünüvar'ın bulunması için çalışma başlatıldı. Sağanak yağış nedeniyle ekili tarım arazileri de zarar gördü.

ÜNÜVAR'IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kaybolduğu noktadan 1,5 kilometre uzakta bulunan Ünvar'ın cenazesi, bölgede yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayın ardından bölgeye gelen Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü ve AKP Adana İl Başkanı Tamer Dağlı görevlilerden bilgi aldı.

Öte yandan sağanak bölgedeki etkisini yitirirken, yetkililer, vatandaşları olası yeni yağışlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.