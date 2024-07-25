ADANA' da sağanak yağış

Adana’da sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı, bir vatandaş yağmur altında dans etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘Süper Hücre’ uyarısı yaptığı kentte sabahın erken saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksi’nde bir tarım işçisinin yağmur altında dans ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Adana Orta Ölçekli Sanayi Sitesi ile bazı cadde ve sokakları ise su bastı. Bu noktalarda trafik akışı da yavaşlarken bazı araçlar ise su altında kaldı. Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri duruma kısa sürede müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren yağışın sona ermesiyle sular çekildi