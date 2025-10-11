Adana'da 'sahte tapu' operasyonu: 80 milyonluk vurgun yapan 5 kişi tutuklandı

Adana’da polis ekipleri, kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtıp hazineye ait arazileri ecrimisil yöntemiyle kiralama veya sahte tapu düzenleyerek satma vaadiyle onlarca kişiyi dolandıran şebekeye operasyon düzenledi. Yaklaşık 80 milyon TL’lik vurgun yaptığı belirlenen 13 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'nün ilgili ekipleri, 7 Ekim’de kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, hazine arazilerini kiralama veya satma vaadiyle 50 kişiyi kandıran şüphelilerin, sahte tapu ve belgelerle vatandaşlardan 80 milyon TL topladığı ortaya çıktı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 37 tapu senedi, 30 sahte belge ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonda 13 kişi gözlatına alındı.

Gözaltına alınan 13 şüpheli emniyetteki işlemlerin arından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 8’i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.