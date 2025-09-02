Giriş / Abone Ol
  02.09.2025 09:48
  • Giriş: 02.09.2025 09:48
  • Güncelleme: 02.09.2025 09:48
Kaynak: AA
Adana'da şarampole devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

ADANA (AA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Süleyman Şanlı idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, Hacımusalı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücünün eşi olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

